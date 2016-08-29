21:15 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Кузнецов обыграл Беллуччи в первом круге US Open

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Россиянин Андрей Кузнецов пробился во второй круг US Open. В первом раунде он в четырех сетах одолел бразильца Томаза Беллуччи. Его следующий соперник определится в поединке француза Жюльена Беннето и испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – Беллуччи (Бразилия) – 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 (8:6)

Эскобедо (США, WC) – Лацко (Словакия) – 6:4, 4:6, 4:6, 6:3 отказ 2-го игрока

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ValeraK

Моника??

21:40

Kairat Alimovich

красиво! легко! на классе)

21:25

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