Кузнецов обыграл Беллуччи в первом круге US Open

Россиянин Андрей Кузнецов пробился во второй круг US Open. В первом раунде он в четырех сетах одолел бразильца Томаза Беллуччи. Его следующий соперник определится в поединке француза Жюльена Беннето и испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – Беллуччи (Бразилия) – 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 (8:6)
Эскобедо (США, WC) – Лацко (Словакия) – 6:4, 4:6, 4:6, 6:3 отказ 2-го игрока
ValeraK
Моника??
21:40
Kairat Alimovich
красиво! легко! на классе)
21:25