Кузнецов обыграл Беллуччи в первом круге US Open

Россиянин Андрей Кузнецов пробился во второй круг US Open. В первом раунде он в четырех сетах одолел бразильца Томаза Беллуччи. Его следующий соперник определится в поединке француза Жюльена Беннето и испанца Альберта Рамоса-Виньоласа.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

КУЗНЕЦОВ А. (Россия) – Беллуччи (Бразилия) – 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 (8:6)

Эскобедо (США, WC) – Лацко (Словакия) – 6:4, 4:6, 4:6, 6:3 отказ 2-го игрока