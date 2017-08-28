Кукушкин стал соперником Донского во втором круге US Open

Михаил Кукушкин из Казахстана обыграл испанца Давида Феррера в матче первого круга US Open. Встреча закончилась с четырех сетах – 4:6, 6:3, 6:2, 6:1. Во втором круге Кукушкин сыграет с россиянином Евгением Донским.
В другой встрече Кевин Андерсон из ЮАР победил американца Джей-Си Арагона и сыграет с победителем матча Алессандро Джаннесси – Эрнест Гулбис.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Кукушкин (Казахстан, Q) – Феррер (Испания, 21) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:1
Андерсон (ЮАР, 28) – Арагон (США, Q) – 6:3, 6:3, 6:1
Чон Хен (Корея) – Себальос (Аргентина) – 3:6, 7:6 (10:8), 6:4, 6:3
Пэр (Франция) – Лацко (Словакия, LL) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:5)
Шварцман (Аргентина, 29) - Берлок (Аргентина) - 6:2, 6:1, 6:3