Кукушкин стал соперником Донского во втором круге US Open

Михаил Кукушкин из Казахстана обыграл испанца Давида Феррера в матче первого круга US Open. Встреча закончилась с четырех сетах – 4:6, 6:3, 6:2, 6:1. Во втором круге Кукушкин сыграет с россиянином Евгением Донским.

В другой встрече Кевин Андерсон из ЮАР победил американца Джей-Си Арагона и сыграет с победителем матча Алессандро Джаннесси – Эрнест Гулбис.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Кукушкин (Казахстан, Q) – Феррер (Испания, 21) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:1

Андерсон (ЮАР, 28) – Арагон (США, Q) – 6:3, 6:3, 6:1

Чон Хен (Корея) – Себальос (Аргентина) – 3:6, 7:6 (10:8), 6:4, 6:3

Пэр (Франция) – Лацко (Словакия, LL) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:5)

Шварцман (Аргентина, 29) - Берлок (Аргентина) - 6:2, 6:1, 6:3