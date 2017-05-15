Кристина Младенович: "Roland Garros будет сиять как с Шараповой, так и без нее"

Француженка Кристина Младенович заявила, что россиянке Марии Шараповой не нужно давать wild card на Roland Garros. Она также добавила, что расстроилась, когда узнала о том, что у россиянки был найден мельдоний.

Организаторы Roland Garros объявят решение о приглашении 30-летней Шараповой завтра, 16 мая, в 20.00 по московскому времени.

– Вся история с Шараповой довольно тяжелая, – цитирует Sport360 Младенович. – Я смотрю на эту ситуацию с двух сторон – как спортсменка и как человек. Мне никогда не нравилась Шарапова как человек, потому что она не очень общительна и вежлива, она относится неуважительно к другим игрокам. Конечно, мы все в туре не можем быть друзьями, это также наша работа.

Как спортсменка, я всегда уважала Шарапову за все, чего она достигла, за ее профессионализм, ее поведение и отношение на корте. И когда появились новости о допинге, я была расстроена. Конечно, сейчас мы будем сомневаться в том, помог ли он ей в прошлом или нет. И мы этого никогда не узнаем.

Было много обсуждений того, стоит ли давать Шараповой wild card на турниры. Я понимаю, когда небольшие турниры, такие как в Мадриде и Штутгарте, предоставляют их спортсменке. Но что касается турниров "Большого шлема", здесь все по-другому. Я считаю, что Roland Garros будет сиять как с Шараповой, так и без нее. Ей не стоит давать допуск на турнир.