Киргиос вышел во второй круг Roland Garros

Австралиец Ник Киргиос в трех сетах победил немца Филиппа Кольшрайбера в первом круге Открытого чемпионата Франции. В следующем матче Киргиос встретится либо с Кевином Андерсоном, либо с Малеком Джазири.

В другом поединке турнира аргентинец Хуан Мартин Дель Потро обыграл соотечественника Гвидо Пелью.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Киргиос (Австралия, 18) - Кольшрайбер (Германия) - 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

Дель Потро (Аргентина, 29) - Пелья (Аргентина, Q) - 6:2, 6:1, 6:4