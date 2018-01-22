07:32 | Теннис — "Большой шлем"

Кербер - в четвертьфинале Australian Open

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Немка Ангелик Кербер пробилась в 1/4 финала Australian Open. Сегодня она в трех сетах выиграла у тайки Си Сувэй.

В четвертьфинале немецкая теннисистка встретится с Мэдисон Кис из США.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Женщины 

Одиночный разряд 

Четвертый круг 

Кербер (Германия, 21) - Си Сувэй (Тайвань) - 4:6, 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/11/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Энджи-Кисуля вкусная игрушка будет.) Обе на ходу.)

07:59