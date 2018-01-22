Кербер - в четвертьфинале Australian Open

Немка Ангелик Кербер пробилась в 1/4 финала Australian Open. Сегодня она в трех сетах выиграла у тайки Си Сувэй.
В четвертьфинале немецкая теннисистка встретится с Мэдисон Кис из США.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Кербер (Германия, 21) - Си Сувэй (Тайвань) - 4:6, 7:5, 6:2
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