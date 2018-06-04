Кербер обыграла Гарсию и пробилась в 1/4 финала Roland Garros

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла француженку Каролин Гарсию (6:2, 6:3) в четвертом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и семь минут.

В следующем раунде немка сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ангелик Кербер (Германия, 12) - Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:2, 6:3