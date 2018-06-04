17:38 | Теннис — "Большой шлем"

Кербер обыграла Гарсию и пробилась в 1/4 финала Roland Garros

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Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла француженку Каролин Гарсию (6:2, 6:3) в четвертом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и семь минут.

В следующем раунде немка сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ангелик Кербер (Германия, 12) - Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/11/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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fifa_guru

если б не последние три гейма, то я бы даже поесть не успел

17:43

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