Кербер обыграла Гарсию и пробилась в 1/4 финала Roland Garros

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер обыграла француженку Каролин Гарсию (6:2, 6:3) в четвертом раунде Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась один час и семь минут.
В следующем раунде немка сыграет с румынской теннисисткой Симоной Халеп.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Ангелик Кербер (Германия, 12) - Каролин Гарсия (Франция, 7) - 6:2, 6:3
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если б не последние три гейма, то я бы даже поесть не успел
17:43