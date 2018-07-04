Каролин Возняцки: "Сегодня Макарова играла крайне хорошо"

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки отметила, что Екатерина Макарова, которая сегодня выбила ее с Уимблдона (6:4, 1:6, 7:5), сыграла на высшем уровне.

- Когда я смотрю на турнирную сетку, то вижу 90 процентов тех, с кем я могла бы сегодня сыграть и выиграть, - цитирует официальный сайт WTA. - По поводу оставшихся 10 процентов я чувствую, что имела бы шанс или даже хороший шанс на победу. Иногда все идет не так, как тебе хочется. Сегодня я сыграла с тем, кто играл крайне хорошо.

Отметим, что Возняцки еще никогда не выигрывала Уимблдон.