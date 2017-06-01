Хуан-Мартин Дель Потро: "Я подошел утешить Альмагро не для публики, а по зову сердца"

Аргентинец Хуан-Мартин Дель Потро выразил сожаление по поводу травмы испанца Николаса Альмагро. Последний отказался от продолжения игры во втором круге Roland Garros-2017 из-за повреждения колена при счете 6:3, 3:6, 1:1.

– Не ощущаю удовольствия после этой печальной игры, – цитирует AFP Дель Потро. – Желаю Альмагро выздоровления. Тяжело, когда твой друг на другой стороне корта получает травму и плачет. Я пытался найти нужные слова, чтобы его утешить. Сказал ему, чтобы он сохранял спокойствие, что теннис на втором месте, а главное – его семья, ребенок. Он способен вернуться на корт более сильным. Я подошел к нему не для того, чтобы понравиться публике, а по зову сердца. Это обычный человеческий порыв. Я понимаю, что такое боль. И мы давно с Альмагро знакомы.