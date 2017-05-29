Хромачева не смогла выйти во второй круг Roland Garros, Александрова встретится с Плишковой

Россиянка Ирина Хромачева не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата Франции, проиграв местной спортсменке Полин Пармантье – 3:6, 0:6.

Чешка Каролина Плишкова в двух сетах обыграла китаянку Чжэн Сайсай (7:5, 6:2) и во втором круге сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Итальянка Сара Эррани вышла в следующую стадию Roland Garros, победив японку Мисаки Дои – 7:6 (9:7), 6:1.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Пармантье (Франция) – ХРОМАЧЕВА (Россия) – 6:3, 6:0

Дуке-Мариньо (Колумбия) – Бегу (Румыния) – 7:6 (7:2), 6:4

Флипкенс (Бельгия) – Минелла (Люксембург) – 6:3, 6:3

Эррани (Италия, Q) – Дои (Япония) – 7:6 (9:7), 6:1

Плишкова Кар. (Чехия, 2) – Чжэн Сайсай (Китай) – 7:5, 6:2

Стосур (Австралия, 23) – Кучова К. (Словакия) – 7:5, 6:1

Младенович (Франция, 13) - Брэди (США) - 3:6, 6:3, 9:7

Лепченко (США) - Петкович (Германия) - 6:4, 3:6, 6:3