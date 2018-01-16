Халеп встретится с Бушар во втором круге Australian Open

Первая ракета Australian Open румынка Симона Халеп в матче первого круга турнира "Большого шлема" победила представительницу Австралии Дестани Айяву. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 53 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

Во втором круге Халеп встретится с канадкой Эжени Бушар, которая ранее победила француженку Осеан Доден.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Халеп (Румыния, 1) – Айява (Австралия, WC) – 7:6 (7:5), 6:1.