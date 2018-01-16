Халеп встретится с Бушар во втором круге Australian Open

Первая ракета Australian Open румынка Симона Халеп в матче первого круга турнира "Большого шлема" победила представительницу Австралии Дестани Айяву. Встреча, продолжавшаяся 1 час и 53 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:1.
Во втором круге Халеп встретится с канадкой Эжени Бушар, которая ранее победила француженку Осеан Доден.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Халеп (Румыния, 1) – Айява (Австралия, WC) – 7:6 (7:5), 6:1.
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maxcds
ну и ок, отсеется одна из неумех)))
12:36
ВСЕНАМАЧТУ
КУКУ ЭКСПРЕСС...............ВЫ УЖЕ ПОСТОЙ ПАРАВОЗ..
11:18
ВСЕНАМАЧТУ
06:30 завершен С. Халеп Дестани Айява 7 6 6 1 1 5
11:17
Бней Иегуда
У Дестани большое будущее.) Очень неплохо смотрелась на фоне лучшей теннисистки мира.)
10:06