Гарбинье Мугуруса: "Кузнецова была и остается большим игроком"

Испанка Гарбинье Мугуруса после победы над россиянкой Светланой Кузнецовой в четвертьфинале Уимблдона отметила, что провела хороший матч и довольна результатом. По ее словам, она показала высокий уровень игры и заслужила победу.

– Это многое для меня значит, особенно учитывая финал в позапрошлом году и вылет во втором круге в прошлом, – цитирует Мугурусу официальный сайт WTA. – В этот раз я дошла довольно далеко и могу пройти еще дальше.

Я очень счастлива и довольна этим матчем. Очевидно, что Кузнецова – очень серьезная соперница. Мы все знаем, что она была и остается большим игроком. Однако мне удалось держать высокий уровень на протяжении всей встречи. Считаю, что я заслужила победу.