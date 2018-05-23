Фигуристы Пападакис и Сизерон примут участие в жеребьевке Roland Garros

Трехкратные чемпионы мира в танцах на льду, серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон примут участие в церемонии жеребьевки второго в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Франции, которая состоится в четверг, 24 мая и начнется в 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Сначала будет сформирована женская сетка, потом – мужская. Электронная система в случайном порядке распределит по сетке "несеяных" игроков. Сизерон вытянет "сеяных" теннисисток, а Пападакис – теннисистов.

Roland Garros пройдет с 27 мая по 10 июня. Действующими победителями соревнований являются латвийка Елена Остапенко и испанец Рафаэль Надаль.