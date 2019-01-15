Фееричный ответ Серены Уильямс о беременности

Американская теннисистка Серена Уильямс с юмором ответила на вопрос журналиста после матча 1-го круга Australian Open против Татьяны Марии (6:0, 6:2). Два года назад Уильямс выиграла турнир, будучи беременной. Сразу после победы она взяла перерыв в карьере, из-за чего пропустила Australian Open-2018.

- Два года назад вы были беременны, а сейчас вы уже мама. Какая разница между тогдашним и нынешним выступлением?

- Сейчас я не беременна. Это основная разница, - ответила Уильямс под смех в зале.