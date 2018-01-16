Федерер вышел во второй круг Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер обыграл в трех сетах словенца Аляжа Бедене в первом круге Australian Open. Матч длился 1 час и 41 минуту.

В следующем раунде он встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Федерер (Швейцария, 2) - Бедене (Словения) - 6:3, 6:4, 6:3

Бердых (Чехия, 19) - Де Минаур (Австралия, WC) - 6:3, 3:6, 6:0, 6:1