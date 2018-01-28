Федерер выиграл 20-й титул на турнирах "Большого шлема"

Швейцарец Роджер Федерер, выигрывший Открытый чемпионат Австралии, одержал 20-ю победу на турнирах "Большого шлема": 6 трофеев на Australian Open, 1 – на "Ролан Гаррос", 8 – на Уимблдоне, 5 – на US Open.Он установил рекорд среди мужчин-обладателей "шлемов" в истории. Больше побед только у женщин – Штеффи Граф (22), Серены Уильямс (23) и Маргарет Корт (24).

Финал Australian Open был для 36-летнего швейцарца 30-м на "Большом шлеме", что также является рекордом мужского тенниса. Напомним, в финале Федерер в пяти сетах одолел хорвата Марина Чилича.