Федерер выиграл 20-й титул на турнирах "Большого шлема"

Швейцарец Роджер Федерер, выигрывший Открытый чемпионат Австралии, одержал 20-ю победу на турнирах "Большого шлема": 6 трофеев на Australian Open, 1 – на "Ролан Гаррос", 8 – на Уимблдоне, 5 – на US Open.Он установил рекорд среди мужчин-обладателей "шлемов" в истории. Больше побед только у женщин – Штеффи Граф (22), Серены Уильямс (23) и Маргарет Корт (24).
Финал Australian Open был для 36-летнего швейцарца 30-м на "Большом шлеме", что также является рекордом мужского тенниса. Напомним, в финале Федерер в пяти сетах одолел хорвата Марина Чилича.
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Читатель.
"Рафа уже может выбирать, как и Роджер" ------------------ Тогда его недавнее заявление о большом количестве турниров, надеюсь, было на эмоциях после поражения... Еще один момент: что не так с ТИ? Это ведь легально всё делается. Тот же Надаль, насколько мне известно, их использовал (-зует). Что мешает остальным теннисистам сделать себе ТИ и бороться более конкурентно с той же Сереной и др.?
18:55
alexzander
Читатель. Всегда пожалуйста)!!!Вот к сожалению не нашел,как там дальше, а так , да, Рафа уже может выбирать, как и Роджер
18:38
Читатель.
alexzander Правила АТП,разрешают пропускать один Мастерс из 8 в году если: игрок сыграл более 600 матчей за карьеру, старше 31 года,отыграл 12 лет в туре. Это один турнир, далее возможно увеличение количества пропущенных турниров ---------------------- Спасибо. Ну, Рафа уже отвечает всем этим критериям. Интересно, при каких условиях возможно дальнейшее увеличение количества пропущенных турниров?
18:26
alexzander
Правила АТП,разрешают пропускать один Мастерс из 8 в году если: игрок сыграл более 600 матчей за карьеру, старше 31 года,отыграл 12 лет в туре. Это один турнир, далее возможно увеличение количества пропущенных турниров
17:51
alexzander
Читатель. Привет. Просто,чтобы пропускать обязательные турниры, как Федерер, нужно иметь определенное количество сыгранных матчей, у Рафы такого пока нет, а Роджер может выбирать турниры, не помню, точную цифру к сожалению.
17:40
Читатель.
Александр, приветствую. Можешь, плиз, обьяснить как болельщик Надаля: почему он жалуется на плотный календарь АТП, если до АО не играл с октября прошлого года? Что мешает ему, как Федерер, пропускать турниры?
17:26
alexzander
Arthas Да,все верно,я верил в уникальность Серены, теперь верю в факты!!!
15:45
Arthas
Алекс, а ты же вроде за Серену болел когда-то, тот случай с препаратами изменил твое мнение о ней?
15:43
alexzander
Достойная компания!!! Только приписки не хватает напротив цифры-23, минимум с 2011 года, победы только с ТИ,потому как тяжело больная женщина!!!
15:13