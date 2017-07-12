20:25 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Федерер обыграл Раонича и вышел в полуфинал Уимблдона

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Швейцарец Роджер Федерер победил канадца Милоша Раонича в четвертьфинале Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). В полуфинале он встретится с чехом Томашем Бердыхем.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерер (Швейцария, 3) – Раонич (Канада, 6) – 6:4, 6:2, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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xantr

Федя машина!

20:53

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

В какую эпоху мы живём.) Серена и Роджер.) Лучшие на века!)) Ох и сложно будет потомкам переписать их рекорды.))

20:49

LZ68

Бердыха так же зачехлит в 3-х сетах, Чиличу или Керри может с барского плеча сет и отдаст) Удивительно, в 2017-м Фед показывает чуть ли не лучший теннис в своей жизни,и это в 35 лет) плюс победа над своим самым неудобным соперником в финале АО добавила +100 к уверенности, легенда спорта.

20:41

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Красавчик, Федя!)) Первые 2 сета вообще песня.)) Синхронно с Томашем управился.)) Ждём два суперполуфинала, все достойны победы и пусть победит сильнейший.))

20:31

Sobakin94

Куда же "великая четверка" подевалась? Бедный пенсионер за всех отдувается. Гениально!

20:30