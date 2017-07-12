Федерер обыграл Раонича и вышел в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер победил канадца Милоша Раонича в четвертьфинале Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). В полуфинале он встретится с чехом Томашем Бердыхем.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Федерер (Швейцария, 3) – Раонич (Канада, 6) – 6:4, 6:2, 7:6 (7:4)
xantr
Федя машина!
20:53
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
В какую эпоху мы живём.) Серена и Роджер.) Лучшие на века!)) Ох и сложно будет потомкам переписать их рекорды.))
20:49
LZ68
Бердыха так же зачехлит в 3-х сетах, Чиличу или Керри может с барского плеча сет и отдаст) Удивительно, в 2017-м Фед показывает чуть ли не лучший теннис в своей жизни,и это в 35 лет) плюс победа над своим самым неудобным соперником в финале АО добавила +100 к уверенности, легенда спорта.
20:41
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Красавчик, Федя!)) Первые 2 сета вообще песня.)) Синхронно с Томашем управился.)) Ждём два суперполуфинала, все достойны победы и пусть победит сильнейший.))
20:31
Sobakin94
Куда же "великая четверка" подевалась? Бедный пенсионер за всех отдувается. Гениально!
20:30