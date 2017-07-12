Федерер обыграл Раонича и вышел в полуфинал Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер победил канадца Милоша Раонича в четвертьфинале Уимблдона. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:4). В полуфинале он встретится с чехом Томашем Бердыхем.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Федерер (Швейцария, 3) – Раонич (Канада, 6) – 6:4, 6:2, 7:6 (7:4)