Федерер обыграл Фучовича и сыграет с Бердыхом в четвертьфинале Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер победил венгра Мартона Фучовича в 1/8 финала Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.
В четвертьфинале Федерер сыграет с чехом Томашем Бердыхом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Федерер (Швейцария, 2) – Фучович (Венгрия) – 6:4, 7:6 (7:3), 6:2
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Arthas
fifa_guru легко вы Бердыха что-то списываете. тот всего лишь 2 сета проиграл) Бердых немного упирается потив Джоковича/Федерера/Надаля то проигрывает в трех сетах обычно. Уимболдон 2017 тому пример. Выносил всех, но Федереру проиграл без шансов на тай брейках, а в третьем Роджер вроде Брейк сделал. Здесь, мне кажется, будет тоже самое, что-то типа 7-6 7-5 6-4 в пользу Федерера
11:07
fifa_guru
LZ68 если я правильно нашел стату: 18-6 по личным встречам в пользу швейцарца, на тбш повесомее разница. все же опасения есть..
11:06
LZ68
Да Бердых на шлемах практически всегда всех сносит до 1/4, а потом игра с Федерером/Надалем/Джоковичем, где чех накладывает в штаны и проигрывает в 3-х сетах, за редким исключением.
10:45
fifa_guru
легко вы Бердыха что-то списываете. тот всего лишь 2 сета проиграл)
10:29
Arthas
Из 8 оставшихся игроков только Федерер пока что не проиграл ни одного сета. Видно, что играет с запасом, в третьих сетах пробует различные комбинации, потому что может позволить при счете 2-0. Джокович пока как-то не стабилен. Посмотрим на четвертьфиналы, ориентировачно получаются пары Федерер-Джокович, Надаль-Димитров.
10:27
LZ68
Вообще изи для деда вплоть до полуфинала, а если в 1/2 не будет Джоковича, то вплоть и до финала)
10:18
fifa_guru
Джоку, Вавринке, Рафе уже 30+. А "кандидаты" не могут у "ветерана" Роджера даже сет взять! Вот такие нынче теннисисты. Что такое игра у сетки понятия не имеют! Федерер уйдет и смотреть не на кого! (
09:53
fifa_guru
Браво Федерер! опять за 2 часа уложился, и это важно перед матчем с хорошо подготовленным Бердыхом. Хороший матч должен нас ждать!
09:51