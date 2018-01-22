Федерер обыграл Фучовича и сыграет с Бердыхом в четвертьфинале Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер победил венгра Мартона Фучовича в 1/8 финала Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты.

В четвертьфинале Федерер сыграет с чехом Томашем Бердыхом.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Федерер (Швейцария, 2) – Фучович (Венгрия) – 6:4, 7:6 (7:3), 6:2