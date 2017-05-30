Елена Веснина: "Сказала Кузнецову: "Наша первая ракетка проиграла. Дело за тобой"

Елена Веснина, угадавшая исход матча своей партнерши по паре Екатерины Макаровой с первой ракеткой мира Ангелик Кербер, отказалась давать прогноз на матч соотечественника Андрея Кузнецова с первым номером рейтинга ATP Энди Маррэем.

- Так не скажу. Я же в женском туре выступаю. Но я сказала Андрею: "У нас первый номер из сетки ушел…". Он ответил: "Намек понял". Но с Маррэем ему, конечно, будет тяжело.

Кузнецов проведет свой матч против Маррэя во вторник на центральной арене Roland Garros - корте имени Филиппа Шатрие. (Мария НИКУЛАШКИНА)