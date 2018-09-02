Елена Остапенко – о поражении от Шараповой: "Все пошло не так"

Латвийская теннисистка Елена Остапенко после поражения от россиянки Марии Шараповой в третьем круге US Open признала, что это был не ее день. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу бывшей первой ракетки мира.

– Перед матчем все было весьма хорошо, а потом я вышла на корт, – цитирует Остапенко официальный сайт WTA. – Думаю, в первом гейме я играла хорошо, а потом все пошло не так. Я продолжаю пытаться, но допускаю много невынужденных ошибок. Это просто был не мой день.

Отметим, что в 4-м круге турнира "Большого шлема" Шарапова сыграет против испанки Карлы Суарес-Наварро.