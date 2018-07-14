Джокович обыграл Надаля и сыграет в финале Уимблдона с Андерсоном

Серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Уимблдона со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.



Поединок был перенесен с 13 на 14 июля после того, как спортсмены сыграли три сета. В общей сложности встреча продолжалась 5 часов 14 минут.



В финале турнира Джокович встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.



Лондон (Великобритания)



Турнир "Большого шлема" Wimbledon



Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов



Открытые корты, трава



Мужчины



Одиночный разряд



Полуфинал



Новак Джокович (Сербия, 12) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8

