Джокович обыграл Надаля и сыграет в финале Уимблдона с Андерсоном

Серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Уимблдона со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.
Поединок был перенесен с 13 на 14 июля после того, как спортсмены сыграли три сета. В общей сложности встреча продолжалась 5 часов 14 минут.
В финале турнира Джокович встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Новак Джокович (Сербия, 12) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8
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