17:33 | Теннис — "Большой шлем"

Джокович обыграл Надаля и сыграет в финале Уимблдона с Андерсоном

Рафаэль НАДАЛЬ в игре с Новаком ДЖОКОВИЧЕМ в полуфинале Уимблдона. Фото REUTERS
Рафаэль НАДАЛЬ в игре с Новаком ДЖОКОВИЧЕМ в полуфинале Уимблдона. Фото REUTERS

Серб Новак Джокович обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинале Уимблдона со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8.

Поединок был перенесен с 13 на 14 июля после того, как спортсмены сыграли три сета. В общей сложности встреча продолжалась 5 часов 14 минут.

В финале турнира Джокович встретится с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Новак Джокович (Сербия, 12) - Рафаэль Надаль (Испания, 2) - 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 3:6, 10:8
 

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