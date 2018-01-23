09:42 | Теннис — "Большой шлем"

Димитров проиграл Эдмунду в четвертьфинале Australian Open

6

Болгарин Григор Димитров прекратил борьбу на Australian Open. В четвертьфинале третий сеяный проиграл британцу Кайлу Эдмунду со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.

Соперником Эдмунда по полуфиналу станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) – Марин Чилич (Хорватия).

Отметим, что 23-летний британец впервые в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема".

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эдмунд (Великобритания) – Димитров (Болгария, 3) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2018/1/3/

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

bvp

Опять финал Федерер - Надаль. Дежа вю.

11:25

fifa_guru

такая вот третья ракетка мира) ужс

10:12

rusfed 2.0

А эра Маррэя уже закончилась, что ль? О начале эры было объявлено, но сам лузер затем куда-то пропал

09:58

tulupp

Шарапов опять косячит, продул 50 й ракетке.

09:54

alexzander

Неожиданно, вчера Новак,сегодня Григор, хоть бы Рафа не поддался на провокации)))!!!

09:49

Бней Иегуда

Достойная смена у Энди подрастает в Великой Британии.)

09:45