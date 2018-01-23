Димитров проиграл Эдмунду в четвертьфинале Australian Open

Болгарин Григор Димитров прекратил борьбу на Australian Open. В четвертьфинале третий сеяный проиграл британцу Кайлу Эдмунду со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.
Соперником Эдмунда по полуфиналу станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) – Марин Чилич (Хорватия).
Отметим, что 23-летний британец впервые в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема".
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эдмунд (Великобритания) – Димитров (Болгария, 3) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4
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Материалы других СМИ
bvp
Опять финал Федерер - Надаль. Дежа вю.
11:25
fifa_guru
такая вот третья ракетка мира) ужс
10:12
rusfed 2.0
А эра Маррэя уже закончилась, что ль? О начале эры было объявлено, но сам лузер затем куда-то пропал
09:58
tulupp
Шарапов опять косячит, продул 50 й ракетке.
09:54
alexzander
Неожиданно, вчера Новак,сегодня Григор, хоть бы Рафа не поддался на провокации)))!!!
09:49
Бней Иегуда
Достойная смена у Энди подрастает в Великой Британии.)
09:45