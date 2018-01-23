Димитров проиграл Эдмунду в четвертьфинале Australian Open

Болгарин Григор Димитров прекратил борьбу на Australian Open. В четвертьфинале третий сеяный проиграл британцу Кайлу Эдмунду со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты.

Соперником Эдмунда по полуфиналу станет победитель матча Рафаэль Надаль (Испания) – Марин Чилич (Хорватия).

Отметим, что 23-летний британец впервые в карьере вышел в полуфинал турнира "Большого шлема".

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эдмунд (Великобритания) – Димитров (Болгария, 3) – 6:4, 3:6, 6:3, 6:4