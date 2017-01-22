Цонга вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Вавринкой

Француз Жо-Вилфрид Цонга в матче четвертого круга Australian Open одержал победу над британцем Дэниэлом Эвансом - 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 56 минут. В четвертьфинале 12-й "сеяный" встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Цонга (Франция, 12) - Эванс Д. (Великобритания) - 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4