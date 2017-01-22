11:54 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Цонга вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Вавринкой

0
0
0
1

Француз Жо-Вилфрид Цонга в матче четвертого круга Australian Open одержал победу над британцем Дэниэлом Эвансом - 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 56 минут. В четвертьфинале 12-й "сеяный" встретится с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Цонга (Франция, 12) - Эванс Д. (Великобритания) - 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

alexzander

Молодец Жо-Вилфрид !!! Насколько непривычно его видеть с такой прической, в стиле диско)

12:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ