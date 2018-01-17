08:47 | Теннис — "Большой шлем"

Цонга в пяти сетах победил Шаповалова во втором круге Australian Open

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Француз Жо-Вилфрид Цонга обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором круге Australian Open. Встреча продолжалась пять сетов и закончилась со счетом 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут.

Следующим соперником Цонга станет победитель матча Ник Киргиос (Австралия) – Виктор Троицки (Сербия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 42 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Цонга (Франция, 15) – Шаповалов (Канада) – 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Бней Иегуда

Красавчик Жо.)) С 2-5 ушёл.)

08:50