Цонга в пяти сетах победил Шаповалова во втором круге Australian Open

Француз Жо-Вилфрид Цонга обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором круге Australian Open. Встреча продолжалась пять сетов и закончилась со счетом 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 38 минут.
Следующим соперником Цонга станет победитель матча Ник Киргиос (Австралия) – Виктор Троицки (Сербия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Цонга (Франция, 15) – Шаповалов (Канада) – 3:6, 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 7:5
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