18:08 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Чилич - первый финалист Уимблдона-2017

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Хорват Марин Чилич стал первым финалистом Уимблдона-2017. В полуфинале он обыграл американца Сэма Керри6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5. За трофей Чилич поборется с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) - Томаш Бердых (Чехия).

Добавим, что 28-летний Чилич впервые будет играть в финале Уимблдона.

Лондон (Великобритания) 

Турнир "Большого шлема" Wimbledon 

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов 

Открытые корты, трава 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Чилич (Хорватия, 7) - Керри (США, 24) - 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Thomas_Boy_

Очень гуд.

18:35

shpasic

что там, Кэрри тоже с травмой? бгг))

18:29

oleg.bob

Маришка рвётся к победе! Он и выиграет Уимблдон.

18:18

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Поздравления Чиличу.) Сэму тоже турнир в актив.)

18:17