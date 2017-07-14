Чилич - первый финалист Уимблдона-2017

Хорват Марин Чилич стал первым финалистом Уимблдона-2017. В полуфинале он обыграл американца Сэма Керри - 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5. За трофей Чилич поборется с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) - Томаш Бердых (Чехия).
Добавим, что 28-летний Чилич впервые будет играть в финале Уимблдона.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Чилич (Хорватия, 7) - Керри (США, 24) - 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5
Thomas_Boy_
Очень гуд.
18:35
shpasic
что там, Кэрри тоже с травмой? бгг))
18:29
oleg.bob
Маришка рвётся к победе! Он и выиграет Уимблдон.
18:18
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Поздравления Чиличу.) Сэму тоже турнир в актив.)
18:17