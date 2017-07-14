Чилич - первый финалист Уимблдона-2017

Хорват Марин Чилич стал первым финалистом Уимблдона-2017. В полуфинале он обыграл американца Сэма Керри - 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5. За трофей Чилич поборется с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) - Томаш Бердых (Чехия).

Добавим, что 28-летний Чилич впервые будет играть в финале Уимблдона.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Чилич (Хорватия, 7) - Керри (США, 24) - 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3), 7:5