Братья Брайан – в четвертьфинале парного турнира Australian Open

Браться Боб и Майк Брайан переиграла в матче третьего круга парного разряда Australian Open американца Бриана Бэйкера и хорвата Николу Мектича. Соперником теннисистов из США по четвертьфиналу будет победитель поединка Кубот/Мело (Польша/Бразилия) – Додиг/Гранольерс (Хорватия/Испания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Третий круг

Б. Брайан/М.Брайан (США, 3) – Бэйкер/Мектич (США/Хорватия) – 6:3, 7:6 (13:11)