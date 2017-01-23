Братья Брайан – в четвертьфинале парного турнира Australian Open

Браться Боб и Майк Брайан переиграла в матче третьего круга парного разряда Australian Open американца Бриана Бэйкера и хорвата Николу Мектича. Соперником теннисистов из США по четвертьфиналу будет победитель поединка Кубот/Мело (Польша/Бразилия) – Додиг/Гранольерс (Хорватия/Испания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Парный разряд
Третий круг
Б. Брайан/М.Брайан (США, 3) – Бэйкер/Мектич (США/Хорватия) – 6:3, 7:6 (13:11)