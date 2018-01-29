Блаттер - о Федерере: "Если Швейцария заслуживает короля, то им должен быть ты"

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер опубликовал на своей странице в Твиттере сообщение впервые за два с лишним года. Он похвалил теннисиста Роджера Федерера, который вчера выиграл 20-й титул на турнирах "Большого шлема".

"20! Роджер, ты бьешь рекорды. Если Швейцария заслуживает короля, то им должен быть ты", - написал Блаттер.

Напомним, Федерер выиграл Открытый чемпионат Австралии, в пяти сетах одолев хорвата Марина Чилича.