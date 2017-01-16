Бердых вышел во второй круг Australian Open после отказа соперника

Теннисист Томаш Бердых вышел во второй круг Australian Open после отказа итальянца Луки Ванни продолжать борьбу. Первый сет чех выиграл 6:1. В следующем раунде Бердых встретится с америкнцем Райаном Харрисоном, который обыграл Николя Маю из Франции.

Кроме того, первый круг турнира преодолели француз Жереми Шарди, серб Виктор Троицки и представитель Доминиканы Эстрелья Бургос.

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Шарди (Франция) - Альмагро (Испания) - 4:0 отказ 2-го игрока

Троицки (Сербия, 29) - Джумхур (Босния и Герцеговина) - 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 6:3

Харрисон Р. (США) - Маю (Франция) - 6:3, 6:4, 6:2

Бердых (Чехия, 10) - Ванни (Италия, Q) - 6:1 отказ 2-го игрока

Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - Бедене (Великобритания) - 7:6 (9:7), 7:5, 0:6, 6:3