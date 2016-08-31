19:55 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Бенчич, Цуренко и Квитова - в третьем круге US Open

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Швейцарка Белинда Бенчич победила в матче второго круга US Open немку Андреа Петкович – 6:3, 6:2. В других встречах украинка Леся Цуренко взяла верх над китаянкой Ван Яфань – 7:5, 6:3, а чешка Петра Квитова обыграла Чаглу Буюкакчай из Турции – 7:6 (7:2), 6:3.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Бенчич (Швейцария, 24) – Петкович (Германия) – 6:3, 6:2

Цуренко (Украина) – Ван Яфань (Китай, Q) – 7:5, 6:3

Квитова (Чехия, 14) – Буюкакчай (Турция) – 7:6 (7:2), 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

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