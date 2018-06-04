Анна Чакветадзе: "У Шараповой наконец-то появилась возможность обыграть Серену"

Российская теннисистка, экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе оценила шансы Марии Шараповой на победу над Сереной Уильямс в 1/8 финала Roland Garros.

- У Марии наконец-то появилась возмжность обыграть Серену, ведь та играет лишь третий турнир после родов и большого перерыва, - отметила Чакветадзе. - В физическом плане она еще не набрала, в теннисном тоже. Настораживают только ее комментарии по поводу Машиной книги, что ей не понравились некоторые главы, где было о ней написано. Этот момент ее может разозлить. Серена может победить только за счет характера. Маша находится в лучшей форме, она хорошо сыграла на грунте в этом году, постоянно прибавляла. Мария понимает, что нужно брать Серену тепленькой. Ей нужно побеждать сейчас, иначе в будущем это будет сделать почти невозможно. (Михаил ПОТАПОВ)