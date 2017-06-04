Андрей Ольховский: "Хачанову по силам побороться с Маррэем"

Известный российский теннисист, финалист Roland Garros в парном разряде Андрей Ольховский остался доволен победой Карена Хачанова над американцем Джоном Изнером в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Напомним, что в четвертом круге россиянин сыграет с первой ракеткой мира Энди Маррэем.

– Карен – молодчина, очень сильно прибавил в последнее время и показывает высокий уровень игры, – сказал Ольховский. – Две победы подряд над Бердыхом, Изнером и другие высокие результаты говорят о том, что Хачанов вышел на высокий уровень.

– Сможет ли он стабильно на нем выступать?

– Думаю, да. Еще до его громких побед на Roland Garros он был близко от 50 сильнейших (рейтинга ATP. – Прим. "СЭ"). До этого он провел огромную работу и достиг этих результатов не случайно.

– Что думаете о его предстоящей встрече с Энди Маррэем?

– Еще до начала турнира я говорил, что выступление наших ребят можно назвать успешным, если кто-то из них дойдет до 1/8 финала. Карен уже вышел в эту стадию, и ему вполне по силам побороться с Маррэем. Матч будет очень интересным. (Евгений БЕЛОУСОВ)