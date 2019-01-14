Андерсон, Басилашвили и Вердаско - во втором круге Australian Open

Пятый номер посева Кевин Андерсон в первом круге Australian Open обыграл француза Адриана Маннарино - 6:3, 5:7, 6:2, 6:1.

Также в следующий раунд вышли Робин Хаасе (Голландия), Раду Албот (Молдавия), Стефано Травалья (Италия), Николоз Басилашвили (Грузия), Фернандо Вердаско (Испания), Фрэнсис Тиафо (США) и Пабло Куэвас (Уругвай).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Робин Хаасе (Голландия) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 7:5, 6:4, 7:5

Кевин Андерсон (ЮАР, 5) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:3, 5:7, 6:2, 6:1

Раду Албот (Молдавия) - Майкл Ммох (США) - 3:6, 6:3, 6:4, 6:2

Стефано Травалья (Италия, Q) - Гвидо Андреоцци (Аргентина) - 6:7 (3:7), 6:2, 6:3, 6:2

Николоз Басилашвили (Грузия, 19) - Кристофер Юбенкс (США, Q) - 6:4, 4:6, 7:6 (8:6), 6:3

Фернандо Вердаско (Испания, 26) - Миомир Кецманович (Сербия, Q) - 7:6 (7:5), 6:3, 6:3

Фрэнсис Тиафо (США) - Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q) - 7:6 (9:7), 6:3, 6:3

Пабло Куэвас (Уругвай) - Душан Лайович (Сербия) - 6:4, 7:5, 6:1