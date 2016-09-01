Анастасия Севастова: "Рада победе над Мугурусой, но это лишь второй круг"

Представительница Латвии Анастасия Севастова, победившая испанку Гарбинье Мугурусу в матче второго круга US Open в двух сетах (7:5, 6:4), выразила удовлетворение результатом встречи. Поединок против теннисистки, "посеянной" под третьим номером, продолжался 1 час 41 минуту. Следующей соперницей Севастовой будет украинка Катерина Бондаренко.

– Что чувствуете после победы над Мугурусой? – приводит официальный сайт турнира вопрос Севастовой.

– Пока не знаю. Пока это не укладывается в голове. Я очень устала, и к тому же уже поздно. Обычно в это время я уже сплю. Чувства замечательные, но я же не выиграла турнир. Это всего лишь второй круг.