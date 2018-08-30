Александр Зверев пробился в третий раунд US Open благодаря победе над Маю

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл француза Николя Маю (6:4, 6:4, 6:2) во втором раунде US Open в мужском одиночном разряде. В следующем раунде он сыграет с с победителем матча между австралийцем Мэтью Эбденом и немцем Филиппом Кольшрайбером.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) - Николя Маю (Франция, LL) - 6:4, 6:4, 6:2

Ник Киргиос (Австралия, 30) - Пьер-Юге Эрбер (Франция) - 4:6, 7:6(8:6), 6:3, 6:0

Джон Миллмэн (Австралия) - Фабио Фоньини (Италия, 14) - 6:1, 4:6, 6:4, 6:1

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Чон Хен (Корея, 23) - 7:6(7:5), 6:2, 6:3