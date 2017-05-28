15-летняя Анисимова проиграла в первом круге Roland Garros, Цуренко сыграет с Макаровой

Украинская теннисистка Леся Цуренко в первом круге Roland Garros обыграла свою соотечественницу Катерину Козлову - 6:4, 6:0. В следующем раунде она встретится с россиянкой Екатериной Макаровой, которая ранее выбила первую ракетку мира Ангелик Кербер.

В еще одном поединке Куруми Нара из Японии одержала победу над 15-летней американкой Амандой Анисимовой - 3:6, 7:5, 6:4. Кроме того, Чагла Буюкакчай из Турции переиграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони - 6:3, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Цуренко (Украина) - Козлова (Украина, Q) - 6:4, 6:0

Буюкакчай (Турция) - Лучич-Барони (Хорватия, 22) - 6:3, 6:3

Нара (Япония) - Анисимова (США, WC) - 3:6, 7:5, 6:4