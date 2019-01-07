11 россиянок узнали соперниц по квалификации Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка квалификации первого в сезоне турнира "Большого шлема" – Australian Open. 34-летняя россиянка Вера Звонарева, которая на этой неделе вернулась в топ-100 мирового рейтинга "посеяна" под первым номером. В первом круге она сыграет с представительницей Австралии Астрой Шармой.

Во втором раунде Звонарева может встретиться с соотечественницей Варварой Флинк, а в третьем – с Ириной Хромачевой. Соперницей Флинк на старте квалификации будет итальянка Анастасия Гримальска, а Хромачевой – австрийка Барбара Хаас.

Ольга Дорошина встретится с японкой Мисаки Дои, Людмила Самсонова – с Габриэлой Да Силвой Фик, а Валентина Ивахненко – с Аленой Большовой-Задойнов из Испании.

Вероника Кудерметова, "посеянная" седьмой, получила в соперницы Жасмин Паолини из Италии, Софья Жук – хорватку Яну Фетт, а Наталья Вихлянцева – китаянку Инин Дуань. Виталия Дьяченко сыграет с сербкой Деяной Раданович, а Анна Калинская – с Куирин Лемоин из Голландии. При этом во втором круге победительницы этих пар сыграют друг с другом.