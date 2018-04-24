Владимир Камельзон: "В России нет крытой базы для сборной, где можно тренироваться круглогодично"

Заслуженный тренер России, директор теннисной школы "Белокаменная" Владимир Камельзон в интервью "СЭ" отметил, что в России есть большая проблема с тренерами.

– По вашему мнению, к этому результату все и шло?

– Ничего не происходит просто так. В футболе к чемпионату мира у нас построены грандиозные стадионы. В хоккее есть шикарные ледовые дворцы. Это огромные вложения в будущее, это ресурсы для следующих поколений. Что сейчас есть в теннисе, одном из самых популярных видов спорта? У нас нет крытой базы для сборной страны, где можно было бы тренироваться круглогодично. Мы теряем талантливых детей. И самое страшное – никого это не волнует, а должно волновать всех.

– Вы говорите, что никого не волнует. Но почему?

– Есть большая проблема с тренерами. Им не слишком интересно то, что происходит на уровне сборной. Многие хорошие специалисты устроились в частные клубы, где играют спаррингами с богатыми клиентами, не несут ответственности за результат. Разве они пойдут на менее высокую зарплату, чтобы работать со сборной? Современные тренеры в России практически не пытаются обменяться опытом. С ностальгией вспоминаю времена СССР, когда более 150 тренеров собирались в Москве и перенимали друг у друга все то, что наработали.

– А как же Федерация?

– Беда в том, что никто в нашей федерации ничего не решает, кроме президента. Есть проблемы на уровне тренерского совета: недостатки в комплектовании сборных команд и общего понятия "национальной сборной", каждый отвечает сам за себя и это влечет разрозненность системы и так продолжается много лет. (Андрей ШИТИХИН)

Полностью интервью Камельзона