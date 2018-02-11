Соболенко победила Лоттнер и сравняла счет в матче Белоруссия - Германия

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла немку Антонию Лоттнер в четвертой встрече 1/4 финала Кубка федераций. Встреча, продолжавшаяся 2 часа и 4 минуты, завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:2. После этого матча счет в серии до трех побед стал равным - 2:2.

Участник полуфинала определится по итогам встречи в парном разряде, в которой на корт выйдут дуэты Вера Лапко/Лидия Морозова и Анна-Лена Фридзам/Анна-Лена Гренефельд.

Кубок Федерации

Мировая группа

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Белоруссия - Германия - 2:2

Арина Соболенко - Антония Лоттнер - 6:3, 5:7, 6:2

Вера Лапко - Татьяна Мария - 4:6, 7:5, 0:6.

Суббота

Арина Соболенко - Татьяна Мария - 4:6, 6:1, 6-2

Александра Соснович - Антония Лоттнер - 5:7, 4:6