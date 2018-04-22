Россия проиграла Латвии и вылетела в региональную зону Кубка федерации

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова обыграла россиянку Екатерину Макарову в плей-офф Мировой группы II Кубка федерации. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.
Таким образом, сборная Латвии выиграла в серии встреч со счетом 3-1, а российская команда отправится в региональную зону турнира в 2019 году.
Кубок федерации.
Мировая группа II. Плей-офф
Одиночный разряд
WG II. Плей-офф
Россия – Латвия – 1-3
Екатерина Макарова – Анастасия Севастова – 2:6, 5:7
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Grey Owl
Ну и тренер сборной конечно аховый.
17:46
Grey Owl
Зачем стелить грунт под чемпионку РГ??? И почему на нём играет Макарова, которая вообще не умеет играть на грунте...
17:45
Долго наблюдал за идиотами на эт
Истинные латвийки победили, вся Латвия и мэр Риги Ушаков радуются
16:50
егоровпидарас
Региональная зона - это сборные Гибралтара, Косово и Гренландии?
15:29
Lennon
Общий упадок спорта в стране..... Все ниже, и ниже, и ниже...... Такой век, такое время.......
15:05
ArtTim
Браво Латвия ! Был уверен в победе, а России можно только посочувствовать, играют в сибири, в каком-то ангаре и на трибунах 100 человек, какое отношение-такой и результат !!!
15:02
Vlаdimir
Сами проиграли несмотря на шикарнейшую игру девчонок из Латвии. Те играли и с желанием, и с самоотдачей, и с ответственностью. Наши девочки, похоже, вышли играть как на один из матчей многочисленных своих турниров, а тут нужно было биться, а не мастериться.
14:54
Thomas_Boy_
Тарпищев скажет, что немножечЬко не повезло, а так все путем.
14:47
alexway.67
Ну не хотят наши зажравшиеся теннисисты и теннисистки выкладываться за страну. Падение продолжается. Макарова это вообще нечто. Оба сета Остапенко проиграла, уступив последний гейм на своей подаче. И Севастовой в решающем гейме отдала свою подачу.Четверть первой сотни рейтинга российские теннисистки, а в играх за сборную каждая показывает свою ХУДШУЮ игру.
14:43
За Арсеналий с децтва!))
Читалось.)) И Ханты-Мансийск не помог.))
14:37