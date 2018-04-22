Россия проиграла Латвии и вылетела в региональную зону Кубка федерации

Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова обыграла россиянку Екатерину Макарову в плей-офф Мировой группы II Кубка федерации. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.

Таким образом, сборная Латвии выиграла в серии встреч со счетом 3-1, а российская команда отправится в региональную зону турнира в 2019 году.

Кубок федерации.

Мировая группа II. Плей-офф

Одиночный разряд

WG II. Плей-офф

Россия – Латвия – 1-3

Екатерина Макарова – Анастасия Севастова – 2:6, 5:7