14:27 | Теннис — Кубок федерации

Россия проиграла Латвии и вылетела в региональную зону Кубка федерации

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Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова обыграла россиянку Екатерину Макарову в плей-офф Мировой группы II Кубка федерации. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.

Таким образом, сборная Латвии выиграла в серии встреч со счетом 3-1, а российская команда отправится в региональную зону турнира в 2019 году.

Кубок федерации.

Мировая группа II. Плей-офф

Одиночный разряд

WG II. Плей-офф

Россия – Латвия – 1-3

Екатерина Макарова – Анастасия Севастова – 2:6, 5:7

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/federation/2018/61/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Grey Owl

Ну и тренер сборной конечно аховый.

17:46

Grey Owl

Зачем стелить грунт под чемпионку РГ??? И почему на нём играет Макарова, которая вообще не умеет играть на грунте...

17:45

Долго наблюдал за идиотами на эт

Истинные латвийки победили, вся Латвия и мэр Риги Ушаков радуются

16:50

егоровпидарас

Региональная зона - это сборные Гибралтара, Косово и Гренландии?

15:29

Lennon

Общий упадок спорта в стране..... Все ниже, и ниже, и ниже...... Такой век, такое время.......

15:05

ArtTim

Браво Латвия ! Был уверен в победе, а России можно только посочувствовать, играют в сибири, в каком-то ангаре и на трибунах 100 человек, какое отношение-такой и результат !!!

15:02

Vlаdimir

Сами проиграли несмотря на шикарнейшую игру девчонок из Латвии. Те играли и с желанием, и с самоотдачей, и с ответственностью. Наши девочки, похоже, вышли играть как на один из матчей многочисленных своих турниров, а тут нужно было биться, а не мастериться.

14:54

Thomas_Boy_

Тарпищев скажет, что немножечЬко не повезло, а так все путем.

14:47

alexway.67

Ну не хотят наши зажравшиеся теннисисты и теннисистки выкладываться за страну. Падение продолжается. Макарова это вообще нечто. Оба сета Остапенко проиграла, уступив последний гейм на своей подаче. И Севастовой в решающем гейме отдала свою подачу.Четверть первой сотни рейтинга российские теннисистки, а в играх за сборную каждая показывает свою ХУДШУЮ игру.

14:43

За Арсеналий с децтва!))

Читалось.)) И Ханты-Мансийск не помог.))

14:37

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