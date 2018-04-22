Павлюченкова проиграла Остапенко в третьем матче плей-офф Мировой группы II

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в третьем матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

Таким образом, счет между командами стал 2-1 в пользу Латвии.

Следующий матч проведут Екатерина Макарова и Анастасия Севастова.

Кубок Федерации

Мировая группа II. Плей-офф

Одиночный разряд

Россия - Латвия - 1-2

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА - Елена Остапенко - 5:7, 1:6