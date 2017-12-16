Мыскина рассталась с отцом троих детей после 11 лет совместной жизни

Капитан сборной России Анастасия Мыскина рассталась с бывшим гражданским мужем Сергеем Мамедовым. Пара прожила вместе 11 лет, у них трое общих детей – Евгений (9 лет), Георгий (7 лет) и Павел (5 лет).

"Мы шли к этому решению несколько лет, пытаясь сохранить отношения и делая для этого все возможное. Но все попытки оказались тщетными – наши жизненные приоритеты и принципы все больше расходились в разные стороны. В итоге мы оба пришли к выводу, что расставание будет наилучшим выходом из сложившейся ситуации – открытым и честным поступком для нас обоих. Мы остаемся близкими людьми друг для друга, родителями трех замечательных сыновей, что безусловно позволит нам и в дальнейшем сохранить хорошие отношения и продолжать вместе воспитывать наших детей", – приводит журнал Hello! заявление пары.