Мировая группа Кубка федерации может быть расширена до 16 команд в сезоне-2020

Вслед за реформой Кубка Дэвиса может быть изменен и формат Кубка федерации.

В сезоне-2020 Мировая группа может быть расширена до 16 команд или введен Финал четырех, который пройдет в одном месте. Кроме того, Международная федерация тенниса удвоит призовые за выступление в Кубке федерации, сообщает официальный сайт Кубка Дэвиса.

Напомним, сейчас в Мировой группе Кубка федерации выступают восемь команд, и турнир начинается с четвертьфинала. Столько же сборных играют в Мировой группе II.

Сборная России в сезоне-2018 потерпела два поражения - от Словакии в рамках Мировой группы II и Латвии в плей-офф - и вылетела в третий по силе дивизион, группу I.