Капитан сборной Румынии временно дисквалифицирован

Международная федерация тенниса (ITF) выпустила заявление по поводу расследования поведения капитана женской сборной Румынии Илие Настасе. Как говорится в сообщении, 70-летний румын дисквалифицирован временно до вынесения окончательного решения. Настасе не может посещать матчи Кубка федерации и участвовать в официальных мероприятиях.

Поводом для дисквалификации стало неподобающее поведение Настасе во время матча Кубка федерации с Великобританией. Он оскорблял официальных лиц и довел до слез своими оскорблениями британку Джоанну Конту, после чего его вывели со стадиона и лишили аккредитации. Также Настасе грубо высказался по поводу беременности американки Серены Уильямс. ITF продолжает заниматься расследованием этого дела.