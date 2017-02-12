13:09 | ТЕННИС — Кубок федерации

ITF не будет применять санкций к Федерации тенниса США из-за инцидента с гимном Германии

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Международная теннисная федерация (ITF) не будет применять санкций в отношении Федерации тенниса США из-за инцидента с гимном в матче Кубка федерации против Германии. 

- Федерация тенниса США принесла свои извинения и отметила, что такого больше не повторится. Никаких санкций применено не будет, - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ITF.

Напомним, что матч Кубка федерации прошел на Гавайах. На корт первыми вышли немка Андреа Петкович и американка Элисон Риске (6:7 (8:10), 2:6).

Вместо современной версии "Песни немцев" были спеты отрывки, которые исполнялись во времена Третьего рейха и были запрещены после 1945 года. Как заметила Петкович, она чувствовала себя очень униженной и оскорбленной. Теннисная ассоциация США уже принесла извинения за инцидент.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4016363

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Птицuk

Кто бы сомневался...

14:39

marksan

Они же хозяева мирового спорта!

14:29

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