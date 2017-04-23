Германия победила Украину и сохранила место в Мировой группе Кубка федерации

Немка Юлия Гергес обыграла украинку Лесю Цуренко в четвертом матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации. Сборная Германии заработала решающее третье очко и сохранила место в Мировой группе I. Украина в следующем сезоне будет выступать в Мировой группе II.

Кубок федерации

Мировая группа

Плей-офф

Германия - Украина - 3:1

Гергес - Свитолина - 4:6, 6:1, 6:4

Кербер - Цуренко - 6:1, 6:4

Кербер - Свитолина - 4:6, 2:6

Гергес - Цуренко - 6:4, 6:4

Словакия - Голландия - 1:2

Чепелова - Хогенкамп - 6:3, 6:2

Шрамкова - Бертенс - 1:6, 3:6

Чепелова - Бертенс - 3:6, 3:6