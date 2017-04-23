Германия победила Украину и сохранила место в Мировой группе Кубка федерации

Немка Юлия Гергес обыграла украинку Лесю Цуренко в четвертом матче плей-офф Мировой группы Кубка федерации. Сборная Германии заработала решающее третье очко и сохранила место в Мировой группе I. Украина в следующем сезоне будет выступать в Мировой группе II.
Кубок федерации
Мировая группа
Плей-офф
Германия - Украина - 3:1
Гергес - Свитолина - 4:6, 6:1, 6:4
Кербер - Цуренко - 6:1, 6:4
Кербер - Свитолина - 4:6, 2:6
Гергес - Цуренко - 6:4, 6:4
Словакия - Голландия - 1:2
Чепелова - Хогенкамп - 6:3, 6:2
Шрамкова - Бертенс - 1:6, 3:6
Чепелова - Бертенс - 3:6, 3:6