Елена Веснина: "Кубок федерации - это всегда огромное напряжение"

Елена Веснина, которая принесла сборной России первое очко в матче плей-офф Кубка федерации за место в Мировой группе, победив Элисон ван Эйтванк (6:3, 6:4), отметила, что на нее дополнительную ответственность накладывал статус лидера команды.

– Кубок федерации – это всегда сумасшедшее напряжение, нервозность. Я всегда понимала, что я как лидер, первый номер команды должна была хорошо начать, обеспечить хорошее настроение для следующих матчей. Но с Элисон мы никогда раньше не встречались, а это всегда добавляет волнения. Можно сказать, проходит проверка боем. Одно дело смотреть ролики в интернете, другое – иметь опыт встреч с человеком, когда ты знаешь, как он сыграет в том или ином розыгрыше. В общем, мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, а потом уже довести дело до конца.