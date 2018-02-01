Екатерина Макарова: "Пока попросила освободить меня от Кубка федерации"

Россиянка Екатерина Макарова отметила, что Кубок федерации – совершенно особый турнир, в котором возможны всевозможные сенсации. Спортсменка также добавила, что попросила Анастасию Мыскину освободить ее от турнира.

– Капитан (Анастасия Мыскина. – Прим. "СЭ") обращалась ко мне и предлагала играть против Словакии, но я попросила ее освободить меня от матча против Словакии, – сказала Макарова. – Потому что у меня новая команда и потому что в этом году следующий за Кубком федерации турнир в Дохе более крупный, чем в прошлом. Мне же неделю после Кубка федерации нужно пропускать, поскольку я в матчах за страну выкладываюсь полностью, и потом бывает очень тяжело. Поэтому в этот раз я хотела освободить место и время для своих личных соревнований. В дальнейшем же я готова играть за сборную. Кубок федерации – совершенно особый турнир, в котором возможны всевозможные сенсации. Многие девчонки в нашей команде будут дебютантками. Думаю, они получат большое удовольствие.

– Готовы ли вы играть в апрельском матче и готовы ли вы к тому, что это будет матч за место во второй Мировой группе?

– Это далеко, и мне сложно ответить. Как будет проходить сезон и как мы будем готовы. Я все-таки уже не такая молодая. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать. Я люблю выступать за Россию и уже много для нее сделала. (Мария НИКУЛАШКИНА)