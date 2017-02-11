Екатерина Макарова: "Мыскина - великий стратег"

После победы в поединке с Ли Ясуань (6:3, 5:7, 6:1) в рамках матча Мировой группы II Кубка федерации Екатерина Макарова отметила, что выиграть ей помогли советы капитана Анастасии Мыскиной. Именно Макарова является безоговорочным лидером команды, в которую, кроме нее, входят Наталья Вихлянцева, Анна Блинкова и Анна Калинская.

– Как помогала вам по ходу матча капитан Анастасия Мыскина?

– Настя – великий стратег. Она всегда очень хорошо подсказывает именно тактические нюансы. Как раз в третьем сете я стала использовать ее советы. Играть длиннее, повыше. И за счет этого меняла темп, и игра соперницы от этого стала разваливаться, она начала чаще ошибаться с простых мячей. (Мария НИКУЛАШКИНА)