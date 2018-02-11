Австралия победила Украину и сыграет в плей-офф первой Мировой группы

Сборная Австралии обыграла Украину со счетом 3:2 в матче второй Мировой группы Кубка Федерации. В одиночных встречах Эшли Барти победила Марту Костюк, а Дарья Гаврилова проиграла Надежде Киченок.
В решающем парном матче австралийки Барти и Кэйси Деллакуа одержали победу над украинками Людмилой и Надеждой Киченок.
Таким образом, австралийки сыграют в плей-офф первой Мировой группы в 2018 году.
Кубок Федерации
Мировая группа II
Парный разряд
WG II. 1 раунд
Австралия – Украина – 3:2
Эшли Барти – Марта Костюк – 6:2, 6:3
Дарья Гаврилова – Надежда Киченок – 6:4, 2:6, 3:6
Эшли Барти/Кэйси Деллакуа – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 6:3, 6:4
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