Австралия победила Украину и сыграет в плей-офф первой Мировой группы

Сборная Австралии обыграла Украину со счетом 3:2 в матче второй Мировой группы Кубка Федерации. В одиночных встречах Эшли Барти победила Марту Костюк, а Дарья Гаврилова проиграла Надежде Киченок.

В решающем парном матче австралийки Барти и Кэйси Деллакуа одержали победу над украинками Людмилой и Надеждой Киченок.

Таким образом, австралийки сыграют в плей-офф первой Мировой группы в 2018 году.

Кубок Федерации

Мировая группа II

Парный разряд

WG II. 1 раунд

Австралия – Украина – 3:2

Эшли Барти – Марта Костюк – 6:2, 6:3

Дарья Гаврилова – Надежда Киченок – 6:4, 2:6, 3:6

Эшли Барти/Кэйси Деллакуа – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 6:3, 6:4