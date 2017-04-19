Анастасия Павлюченкова: "Спартак" уже можно считать чемпионом"

Россиянка Анастасия Павлюченкова в преддверии матча плей-офф мировой группы Кубка федерации против Бельгии похвалила грунтовый корт, уложенный в Москве, и рассказала о посещении матча чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Зенитом" (2:1).

- Корт в "Лужниках" хороший, уже попробовала его пару раз. Все в порядке, мне нравится, - сказала Павлюченкова.

- Вы с Леной в воскресенье ходили на футбол "Спартак" - "Зенит. Какие впечатления?

- Оле, оле-оле-оле! Полный восторг, мне очень понравилось. Матч хороший, стадион классный, остальные подробности опущу. Можно ли считать "Спартак" чемпионом? Наверное, да.

Матч, в котором россиянки будут претендовать на возвращение в элитный дивизион турнира, состоится в ближайшие выходные. В пятницу пройдет жеребьевка игр. (Антон БАБОШИН)