Анастасия Мыскина: "Такое ощущение, что против меня созрел судейский заговор"

По окончании первого игрового дня матча Мировой группы II Кубка федерации с Тайванем капитан сборной России Анастасия Мыскина посетовала на ошибки линейных судей, которые имели место и в поединке Екатерины Макаровой с Ли Ясуань (6:3, 5:7, 6:1) и во встрече Анны Блинковой с Си Кайчэнь (3:6, 5:7). Она выразила мнение, что они специально принимают неверные решения в пользу соперниц, передает корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

- Знаете, у меня ощущение, что это какой-то судейский заговор лично против меня, - сказал Мыскина. - Но это ладно. Жалко ребенка, который пыхтит-пыхтит, выигрывает очко, а потом судья с большим стажем, которого я знаю еще со своих детских турниров, делает такую ошибку. Не хочу, чтобы это служило каким-то оправданием. Но все же. Мы говорим об этом не в первый раз. Мы не просим его нам подсуживать. Но просто чтобы такие мячи очевидные доставались тем, кто их выиграл.

- Хотелось бы прояснить ситуацию с неучастием в матче Дарьи Касаткиной.

- Так сложились в Дашином календаре обстоятельства. Потому что Даша была приглашена в команду. Была договоренность с ней, с ее братом, который ведет ее дела. Но мы на нее рассчитываем в дальнейшем.